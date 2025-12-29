31 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 31 dicembre conclude l’anno solare, segnando l’ultimo giorno del calendario gregoriano. È un momento di riflessione e bilancio, accompagnato dal proverbio “Chi ben comincia è a metà dell’opera”. In questa data si ricordano anche i principali eventi storici, l’oroscopo, l’almanacco e il santo del giorno, offrendo uno sguardo completo su questa giornata particolare.

Il 31 dicembre è il 365º e ultimo giorno del calendario gregoriano.Proverbio del giorno: Chi ben comincia è a metà dell’opera.Santo del giorno: San Silvestro, è il protettore di muratori, tagliapietre, animali domestici e bovini.L’ultimo dell’anno: L’ultima festa dell’anno e la prima dell’anno. 🔗 Leggi su Veronasera.it

