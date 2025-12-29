30 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 30 dicembre, penultimo giorno dell’anno, segna il 364º giorno nel calendario gregoriano. In questa data, si ricordano eventi storici, si consulta l’oroscopo e si scopre il proverbio del giorno: “A Capodanno, gallina e cappone fanno buon umore e buon polmon”. Un momento per riflettere sull’anno trascorso e prepararsi agli ultimi giorni di questo 2023.

Il 30 dicembre è il 364º giorno del calendario gregoriano. Manca 1 giorno alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: A Capodanno, gallina e cappone fanno buon umore e buon polmon.Santo del giorno: Sant’Eugenio di Milano.Etimologia: Eugenio, dal greco eughénios, significa “nobile, ben nato”. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - 30 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno Leggi anche: 30 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno Leggi anche: 30 Novembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Martedì 30 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Martedì 30 dicembre - Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno; Almanacco | Martedì 30 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; 31 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno. Martedì 30 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Lavoro – Vuoi chiudere in fretta, ma senza perdere efficacia. trevisotoday.it Oroscopo di oggi, martedì 30 dicembre - Photo by PixabayArieteLe vacanze risvegliano un desiderio rinnovato di vicinanza e comprensione nelle relazioni. donna10.it

Paolo Fox, l'oroscopo di martedì 30 dicembre: le previsioni segno per segno - L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. pisatoday.it

L'oroscopo di martedì 30 dicembre 2025. La Luna e Urano sono in Toro. Sole Marte e Venere sono in Capricorno. Mercurio è in Sagittario. Saturno e Nettuno restano in Pesci, Plutone è in Acquario. Giove è in Cancro. - facebook.com facebook

L' per oggi lunedì 29 dicembre #oroscopo #luciaarena x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.