29 dicembre Madonna dei Fiori di Bra | il prodigio dell’inspiegabile fioritura invernale

Il 29 dicembre a Bra, presso la Madonna dei Fiori, si ripete ogni anno un fenomeno insolito: una fioritura invernale che desta curiosità. Questo evento è legato alla leggenda di una apparizione mariana, avvenuta come segno di protezione a una giovane sposa in difficoltà. Un fenomeno che, pur rimanendo avvolto nel mistero, rappresenta un momento di riflessione per la comunità locale.

Ogni anno a Bra si verifica una inspiegabile fioritura in pieno inverno. Tutto nasce dalla miracolosa apparizione della Madonna, intervenuta in aiuto di una giovane sposa insidiata da due delinquenti. A Bra, in provincia di Cuneo, si trova uno straordinario giardino di pruni che fiorisce in inverno da quando la Vergine apparve a una giovane. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

