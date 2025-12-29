29 dicembre il giorno del David | Re Santo ed emblema di Firenze

Il 29 dicembre, Firenze celebra il giorno del “David”, simbolo di saggezza e forza. La figura di San Davide, re di Israele, rappresenta la vittoria del bene sul male, ed è un emblema della città. Questa data ricorda il valore della fede e della determinazione, valori che hanno ispirato generazioni e che continuano a essere parte integrante dell’identità fiorentina.

Firenze, 29 dicembre 2025 - Oggi, 29 dicembre, la chiesa Cattolica ricorda San Davide, il pastorello futuro re di Israele, che armato solo della propria fede, riusci a sconfiggere il gigante Golia divenendo simbolo biblico del bene che sconfigge il male. La storia dell'arte lo ha rappresentato molte volte. Un David nel fiore degli anni con il rotolo del primo dei Salmi tra le mani, è l'opera marmorea di Andrea Pisano del 1336 per la facciata principale del Campanile di Giotto custodita nel Museo dell'Opera di Santa Maria del Fiore. Passando per le tre iconiche conservate ai Musei del Bargello: due sculture di Donatello - il giovanile David in marmo del 1408-1409 e quello in bronzo del 1440, primo nudo statuario dai tempi dell'Antica Roma - ed una di Andrea Del Verrocchio, datata tra il 1472 e il 1475. 🔗 Leggi su Lanazione.it

