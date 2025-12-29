29 dicembre il giorno del David | Re Santo ed emblema di Firenze

Il 29 dicembre, Firenze celebra il giorno del “David”, simbolo di saggezza e forza. La figura di San Davide, re di Israele, rappresenta la vittoria del bene sul male, ed è un emblema della città. Questa data ricorda il valore della fede e della determinazione, valori che hanno ispirato generazioni e che continuano a essere parte integrante dell’identità fiorentina.

Firenze, 29 dicembre 2025 - Oggi, 29 dicembre, la chiesa Cattolica ricorda San Davide, il pastorello futuro re di Israele, che armato solo della propria fede, riusci a sconfiggere il gigante Golia divenendo simbolo biblico del bene che sconfigge il male. La storia dell'arte lo ha rappresentato molte volte. Un David nel fiore degli anni con il rotolo del primo dei Salmi tra le mani, è l'opera marmorea di Andrea Pisano del 1336 per la facciata principale del Campanile di Giotto custodita nel Museo dell'Opera di Santa Maria del Fiore. Passando per le tre iconiche conservate ai Musei del Bargello: due sculture di Donatello - il giovanile David in marmo del 1408-1409 e quello in bronzo del 1440, primo nudo statuario dai tempi dell'Antica Roma - ed una di Andrea Del Verrocchio, datata tra il 1472 e il 1475. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 29 dicembre, il giorno del David: Re, Santo ed emblema di Firenze Leggi anche: 29 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno Leggi anche: Almanacco | Lunedì 29 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Almanacco | Lunedì 29 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Pisa-Juventus LIVE; Guatemala: la pace resta sulla carta; LA PLAYLIST DI PER UN’ORA D’AMORE – Lunedì 29 Dicembre. Almanacco del 29 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Lunedì 29 Dicembre è il 363° giorno del calendario gregoriano, mancano 2 giorni alla fine dell’anno. arezzonotizie.it

Un successo travolgente ha segnato la mattina del 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, a Civitanova Marche. Oltre 400 persone si sono ritrovate tra le 9:00 e le 12:00 presso la Pasticceria Ternana per la “Colazione Musicale”, iniziativa gratuita e aperta alla c - facebook.com facebook

Il primo contatto tra le parti è del 1° dicembre, giorno in cui mi scrissero per la prima volta di Nikolas #Jackson, dopo un colloquio tra #Tare e il suo agente. Non ho ritenuto di parlarne poiché mi è stata descritta come una semplice chiacchierata, dalle velleità c x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.