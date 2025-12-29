2025 Instant mood di Arcadia su 12 parole per 12 mesi | Trump Gaza e Israele le più citate
Nel 2025, Arcadia ha analizzato le parole più citate mese per mese, evidenziando termini come
(Adnkronos) – 'Trump', 'Gaza', 'Israele': ecco i termini più citati secondo l'Instant mood di Arcadia relativo alle "12 parole per 12 mesi: il racconto del 2025 con hype ed emoji" nel periodo tra dicembre 2024 e il mese in corso. In base all''Instant mood', nel mese di gennaio per 'Tiktok' ci sono state 267 milioni . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
