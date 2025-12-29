19enne scomparsa nel nulla alla vigilia di Natale | ora l’annuncio shock della polizia

Camila Mendoza Olmos, 19 anni, è scomparsa nel Texas alla vigilia di Natale. La polizia ha intensificato le ricerche e ha diffuso un appello pubblico, mentre l’intera comunità attende notizie sul suo eventuale ritrovamento. La scomparsa di Camila ha suscitato grande preoccupazione, spingendo le autorità a fare tutto il possibile per rintracciarla e garantire la sua sicurezza.

La scomparsa di Camila Mendoza Olmos continua a generare forte preoccupazione in Texas e ha spinto le autorità ad alzare il livello di allerta. La giovane, 19 anni, è svanita nel nulla alla vigilia di Natale e, secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di Bexar, Javier Salazar, il caso viene ora trattato come una situazione di "pericolo imminente". Le indagini si sono intensificate e coinvolgono anche agenzie federali, mentre la famiglia vive ore di angoscia e attesa. Camila è stata vista per l'ultima volta alle 6:58 del mattino di mercoledì 24 dicembre, quando ha lasciato la sua abitazione in un quartiere residenziale alla periferia di San Antonio.

