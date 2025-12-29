Sky Sport presenta dieci nuove produzioni originali per Natale 2025, offrendo contenuti dedicati agli appassionati di sport e storie italiane. Tra le novità,

Dieci nuove Produzioni Originali Sky realizzate per il periodo natalizio 2025. Federico Buffa Talks Storie di Natale già disponibile on demand, il 26 dicembre incontro con Sofia Goggia. Santo Stefano rivivi il dominio di Jannik Sinner alle ATP Finals 2025 con la vittoria su Carlos Alcaraz nel torneo torinese. Capodanno con 3Tre il numero magico dello sci che racconta la mitica classica di Madonna di Campiglio? SkyOriginal #NataleSky #FedericoBuffa #Sinner #DelPiero #SofiaGoggia #ATPFinals #SkySport #ProduzioniOriginali #Ronaldo #Gattuso #DreamTeam #9010 #SciItaliano #LeggendeSport Il 6 gennaio celebra Alessandro Del Piero con 1996 l'anno di Del Piero a 30 anni dalla nascita del mito bianconero. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - 10 Produzioni Originali Sky Sport per Natale 2025: Da Sinner a Del Piero ??

