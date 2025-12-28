Zoom su FolGav e Leoni. Grandi soddisfazioni.

Grandi soddisfazioni per i bimbi della scuola calcio del Follonica Gavorrano e dei Leoni di Maremma nell’ultimo fine settimana. Esordienti 2013 allenati da Luca Grossi impegnati in casa dei Giovani Calciatori Grosseto. Partita che ha consentito di mettere ancora benzina nel motore della crescita dei ragazzi. Esordienti 2014 dei Leoni di Maremma allenati da Giacomo Monteleone e Paolo Borrelli di scena sul campo di Braccagni con il Roselle con la squadra che ha avuto un ottimo atteggiamento durante tutta la partita e buono il gioco espresso. Poi l’impegno contro la Giovanile Amiata. Giocando con correttezza e rispetto, i ragazzi si sono sostenuti a vicenda, anche ricoprendo ruoli diversi, dimostrando divertimento e passione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

