Zona Bianca anticipa alle 19.45 per seguire l’incontro Trump-Zelensky

Zona Bianca anticipa alle 19.45 per trasmettere l’incontro tra Trump e Zelensky. Giuseppe Brindisi ritorna con un nuovo appuntamento del programma di approfondimento di Rete 4, offrendo analisi e commenti sui temi di attualità internazionale e politica. La puntata fornirà un quadro aggiornato sugli sviluppi più recenti, garantendo un’informazione precisa e puntuale per gli spettatori.

Giuseppe Brindisi torna con un nuovo appuntamento di Zona Bianca, il programma di approfondimento di Rete 4. Eccezionalmente, questa sera – domenica 28 dicembre – la puntata sarà uno speciale al via alle 19.45 (saltano La Promessa e 4 di Sera Weekend ) per seguire in diretta l’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago. Il bilaterale scatta alle ore 19 in Italia (le 13 in Florida); Rete 4, in attesa di Brindisi, lo seguirà con il TG4 e 10 Minuti. Anticipazioni del 28 dicembre 2025. Zona Bianca proseguirà poi in prima serata con un’intervista al Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che commenterà l’incontro tra Zelensky e Trump per rilanciare il dialogo con nuove proposte e accelerare il percorso verso un’intesa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Zona Bianca anticipa alle 19.45 per seguire l’incontro Trump-Zelensky Leggi anche: Guerra Ucraina, di cosa parleranno oggi Zelensky e Trump in Florida: l’incontro alle 19 italiane Leggi anche: Oggi il faccia a faccia Zelensky-Trump: l’incontro anticipato alle 19 italiane Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Oggi dalle 19:45 circa, SPECIALE #ZonaBianca con @giusbrindisi per seguire in diretta l’incontro Trump-Zelensky. A seguire, in prima serata, l’informazione di Rete4 continua con il consueto appuntamento con Zona Bianca. - facebook.com facebook Salvini a #ZonaBianca sul caso #Garlasco: «La giustizia non può rovinare le vite» x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.