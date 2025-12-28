Zimbabwe-Sudafrica Coppa d’Africa 29-12-2025 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria dei bafana bafana con qualche gol

Il 29 dicembre 2025 alle ore 17:00 si affrontano Zimbabwe e Sudafrica nella fase a gironi della Coppa d’Africa. Sono disponibili le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per questa partita, che si preannuncia equilibrata. Il Sudafrica, con qualche gol, punta a ottenere una vittoria importante, mentre lo Zimbabwe cerca di consolidare le proprie possibilità di qualificazione, dopo il rigore di Salah che ha punito il Sudafrica in precedenti incontri.

Punito da un rigore di Salah il Sudafrica cerca la qualificazione come seconda nel gruppo B di coppa d'Africa affrontando lo Zimbabwe. I guerrieri vengono dal pareggio contro l'Angola di Nzola, grazie al gol di Musona sul finire del primo tempo e a una storica resistenza nella ripresa. Inserita in un girone difficile, la squadra ha comunque la chances di qualificarsi in caso di vittoria.

Zimbabwe-Sudafrica, le quote - Ultima giornata della fase a gironi della Coppa d'Africa, lo Zimbabwe affronta il Sudafrica nel gruppo B (calcio d'inizio alle 17). agimeg.it

COPPA D’AFRICA 2025: IL PROGRAMMA DI OGGI Angola Egitto, Ore 17:00- Diretta Gol, Canale 60 DTT Zimbabwe Sudafrica Ore 17:00-Diretta Gol, Canale 60 DTT Comore Mali Ore 20:00-Solocalcio Zambia x.com

«Il Sudafrica parte favorito contro lo Zimbabwe e gli basta un pareggio per volare agli ottavi». Detto questo, oggi 29 dicembre 2025, prende il via l’ultimo turno della fase a gironi della Coppa d’Africa, un momento in cui basta poco per cambiare tutto e ogni mos - facebook.com facebook

