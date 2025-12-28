Zimbabwe-Sudafrica Coppa d’Africa 29-12-2025 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici
Analisi della partita Zimbabwe-Sudafrica, valida per la Coppa d’Africa del 29 dicembre 2025 alle ore 17:00. Verranno esaminate le formazioni, le quote e i pronostici per questo incontro del gruppo B, con particolare attenzione alla sfida tra le due nazionali. Dopo il rigore di Salah, il Sudafrica cerca una vittoria per mantenere le possibilità di qualificazione come seconda nel girone, affrontando lo Zimbabwe in una partita chiave.
Punito da un rigore di Salah il Sudafrica cerca la qualificazione come seconda nel gruppo B di coppa d’Africa affrontando lo Zimbabwe. I guerrieri vengono dal pareggio contro l’Angola di Nzola, grazie al gol di Musona sul finire del primo tempo e a una storica resistenza nella ripresa. Inserita in un girone difficile, la squadra ha comunque la chances di qualificarsi in caso di vittoria, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
