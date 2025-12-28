Zimbabwe-Sudafrica Coppa d’Africa 29-12-2025 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici Vittoria dei bafana bafana con qualche gol

Analisi e aggiornamenti sulla partita Zimbabwe-Sudafrica, valida per la Coppa d’Africa del 29 dicembre 2025 alle ore 17:00. Approfondiamo formazioni, quote e pronostici, con attenzione alla possibile vittoria dei Bafana Bafana, anche con qualche gol. Dopo il rigore di Salah, il Sudafrica punta a consolidare la posizione nel gruppo B, affrontando lo Zimbabwe in una sfida importante per la qualificazione.

Punito da un rigore di Salah il Sudafrica cerca la qualificazione come seconda nel gruppo B di coppa d’Africa affrontando lo Zimbabwe. I guerrieri vengono dal pareggio contro l’Angola di Nzola, grazie al gol di Musona sul finire del primo tempo e a una storica resistenza nella ripresa. Inserita in un girone difficile, la squadra ha comunque la chances di qualificarsi in caso di vittoria, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

