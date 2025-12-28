Zielinski al 45? | Dobbiamo esser calmi e finalizzare meglio! Ecco cosa ci sta mancando

Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, ha commentato le prime frazioni di gioco prima dell’intervallo nella sfida contro l’Atalanta. Il giocatore ha sottolineato l’importanza di mantenere la calma e di migliorare la finalizzazione delle occasioni create, evidenziando le aree su cui la squadra deve lavorare per migliorare nel prosieguo della partita. Le sue parole riflettono l’approccio concentrato e analitico del team in questa fase della stagione.

