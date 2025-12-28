Zielinski al 45? | Dobbiamo esser calmi e finalizzare meglio! Ecco cosa ci sta mancando
Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter, ha commentato le prime frazioni di gioco prima dell’intervallo nella sfida contro l’Atalanta. Il giocatore ha sottolineato l’importanza di mantenere la calma e di migliorare la finalizzazione delle occasioni create, evidenziando le aree su cui la squadra deve lavorare per migliorare nel prosieguo della partita. Le sue parole riflettono l’approccio concentrato e analitico del team in questa fase della stagione.
Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter, Piotr Zielinski, ha rilasciato alcune dichiarazioni a caldo poco prima dell’inizio del secondo tempo contro l’Atalanta. Il big match del New Balance Stadium tra Atalanta e Inter si ferma sul risultato di parità a reti inviolate al termine di un primo tempo tattico e combattuto. All’intervallo, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, schierato titolare per dare qualità alla manovra nerazzurra, ha analizzato lucidamente la prima frazione di gioco. L’ex Napoli ha sottolineato la necessità di mantenere la calma, evidenziando come alla Beneamata manchi finora soltanto la stoccata vincente negli ultimi metri. 🔗 Leggi su Internews24.com
STARTING XI SOMMER BISSECK AKANJI BASTONI .HENRIQUE BARELLA CALHANOGLU ZIELINSKI DIMARCO LAUTARO THURAM O INJEAINTER - facebook.com facebook
