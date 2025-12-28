Zhegrova spacca Pisa Juve i giornali lo eleggono MVP | Mai banale e ha voluto dimostrare a Spalletti che…

Zhegrova spacca Pisa Juve, i giornali lo eleggono MVP: «Mai banale e ha voluto dimostrare a Spalletti che.». Il kosovaro decisivo dalla panchina. Edon Zhegrova si è imposto come l’assoluto protagonista del successo della Juventus sul campo del Pisa, venendo indicato come l’ MVP della sfida dai principali quotidiani sportivi. Nonostante sia partito dalla panchina, entrando al 15? della ripresa al posto di Manuel Locatelli, l’esterno kosovaro ha avuto un impatto devastante che ha letteralmente “spaccato” un match fino a quel momento bloccato sullo 0-0. LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Spacca la partita con il suo ingresso e la sua qualità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova spacca Pisa Juve, i giornali lo eleggono MVP: «Mai banale e ha voluto dimostrare a Spalletti che…» Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: «Yildiz ha comportamenti da leader di squadra, è lo spacca moduli e schemi. Italia? Sono convinto che arriverà ai Mondiali» Leggi anche: Spalletti alla Juve: da Roma a Napoli, successi e cadute di un uomo mai banale ma scomodo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Pisa-Juventus, la pagelle: Zhegrova spacca la partita, 7. Generoso Moreo, 6,5; La Juventus scopre finalmente Zhegrova: entra nella ripresa contro il Pisa e spacca la partita; Locatelli 4.5, Zhegrova 7: le pagelle dei calciatori della Juventus contro il Pisa; La Juve non si ferma, a Pisa messaggio al campionato: Kalulu-Yildiz, Spalletti secondo per una notte. Spalletti: “Zhegrova con gli occhiali, Koopmeiners dovunque. Prima eravamo un po’ falliti…” - L'allenatore bianconero analizza la vittoria contro il Pisa lanciando un messaggio importante per la classifica: "A Yildiz voglio bene come a un figlio. tuttosport.com

