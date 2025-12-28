Zenga sul futuro della porta interista | Mi piacerebbe vedere lui 

Walter Zenga ha condiviso le sue considerazioni sul futuro della porta dell’Inter, esprimendo la speranza di vedere un nuovo portiere al suo posto nella prossima stagione al fianco di Sommer. Le sue parole riflettono l’interesse per una soluzione che possa contribuire alla crescita della squadra, mantenendo alta l’attenzione sui possibili sviluppi nel reparto difensivo dei nerazzurri.

Inter News 24 Walter Zenga ha parlato del futuro della porta dell’Inter. Ecco chi gli piacerebbe vedere tra i pali nella prossima stagione al posto di Sommer. Walter Zenga, ex portiere dell’Inter e della nazionale azzurra, ha risposto ad alcune domande dei suoi follower sui social. Nello specifico gli sono state poste delle questioni sul tema portieri, e gli è anche stato chiesto quale estremo difensore gli piacerebbe vedere difendere la porta interista nella prossima stagione. Vediamo che cosa ha risposto. QUI LE ULTIME NOTIZIE DI GIORNATA SULL’INTER I MIGLIORI PORTIERI IN CIRCOLAZIONE – « Rimango sugli italiani senza nulla togliere ai vari Maignan, Svilar, Milinkovic etc etc. 🔗 Leggi su Internews24.com

