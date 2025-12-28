Zenga fa il nome | L’Inter per la porta deve puntare su…

Walter Zenga torna a parlare di calcio italiano, condividendo la sua opinione sul ruolo del portiere, una delle eccellenze del nostro calcio. In questa occasione, l’ex portiere dell’Inter si è soffermato sulle scelte e le strategie che la squadra nerazzurra dovrebbe adottare per rafforzare questa posizione chiave. Le sue parole riflettono l’esperienza e la passione che da sempre caratterizzano il suo approccio al mondo del calcio.

Walter Zenga torna a dire la sua sul calcio italiano e lo fa, come sempre, senza filtri. L’ex portiere dell’Inter ha risposto alle domande dei tifosi soffermandosi soprattutto su un tema a lui caro: il ruolo del portiere, che continua a rappresentare una vera eccellenza del nostro movimento. Interpellato sui migliori estremi difensori attualmente in attività, l'”Uomo Ragno” non ha avuto dubbi e ha delimitato chiaramente il perimetro della sua scelta: “ Resto sugli italiani, senza nulla togliere a Maignan, Svilar, Milinkovic e agli altri ”, ha spiegato, come riportato da FcInterNews.it. Per Zenga il quadro è decisamente confortante: “Oggi l’Italia, per quanto riguarda i portieri, è coperta abbondantemente”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Calciomercato Inter, 2 anni fa il colpo Retegui solo sfiorato: i nerazzurri preferirono puntare su quell’altro attaccante! Il retroscena

Leggi anche: Oppini richiama la Juve e spiazza tutti: «Sbagliato puntare su Tudor ad inizio stagione». Ecco su chi dovevano puntare i bianconeri

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Zenga: "Il portiere del futuro dell'Inter? Mi fido della dirigenza, vorrei un italiano" - Walter Zenga torna a dire la sua sul calcio italiano e, come sempre, lo fa senza giri di parole. msn.com