Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha raggiunto Miami, dove si è incontrato con Donald Trump nella residenza di Mar-a-Lago a Palm Beach. L'incontro tra i due leader si inserisce in un contesto di dialogo internazionale e relazioni diplomatiche, offrendo un'occasione per discutere questioni di interesse comune e sviluppi recenti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Miami, Donald Trump lo attende nella sua residenza di Mar-a-Lago, a Palm Beach. Al centro dei colloqui ci sarà la versione aggiornata del piano in 20 punti mediato dagli Stati Uniti per porre fine all'aggressione russa, che in queste ore si è fatta più intensa come spesso accade quando i negoziati entrano nel vivo. "Solo questa settimana la Russia ha lanciato oltre 2.100 droni, circa 800 bombe aeree guidate e 94 missili di vario tipo", ha ricordato Zelensky in un messaggio pubblicato su Telegram. Prima dell'incontro, Trump ha fatto sapere di aver avuto una telefonata con Vladimir Putin che ha definito "molto proficua", mentre Zelensky ha sentito il primo ministro britannico Keir Starmer. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Zelensky incontra Trump a Mar-a-Lago

Leggi anche: Oggi l'incontro tra Trump e Zelensky a Mar-a-Lago

Leggi anche: Anticipato l’incontro tra Trump e Zelensky a Mar-a-Lago

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ucraina, possibile incontro Trump-Zelensky domenica a Mar-a-Lago in Florida; Verso l'incontro tra Zelensky e Trump: dovrebbe essere domenica a Mar-a-Lago; Ucraina, incontro Trump-Zelensky domenica 28 dicembre a Mar-a-Lago | Il tycoon: Proposte di Kiev nulle se non le approvo io; «Zelensky vedrà Trump domenica a Mar-a-Lago».

Zelensky incontra Trump a Mar-a-Lago - Al centro del colloquio c'è la versione aggiornata del piano in 20 punti per far finire la guerra in Ucraina. ilfoglio.it