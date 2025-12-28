Zelensky da Trump alle 19 dalla Russia Lavrov lancia minacce | Se Europa attacca conseguenze schiaccianti
La notizia del viaggio di Zelensky a Mar-a-Lago è stata seguita da un brutale bombardamento contro Kiev e altre città ucraine. Centinaia di missili e droni hanno devastato il Paese, provocando diversi feriti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Ucraina-Russia, Lavrov: “Non faremo la guerra all’Europa”. Ultimatum di Trump a Zelensky
Leggi anche: Ucraina, Lavrov: "L'Europa pensa solo a preparare di nuovo Zelensky contro la Russia"
Lavrov: «Se l'Europa attaccherà la Russia la risposta sarà schiacciante». Trump e Zelensky, oggi il vertice anticipato alle 19 - A Odessa più di 100 finestre di sette edifici residenziali e tre istituzioni sociali sono state danneggiate in seguito a un attacco serale da parte di personale militare russo.
Guerra Ucraina-Russia, oggi il vertice tra Trump e Zelensky alle 19. Attacco a Odessa, quartieri senza elettricità - A Odessa più di 100 finestre di sette edifici residenziali e tre istituzioni sociali sono state danneggiate in seguito a un attacco serale da parte di personale militare russo. ilgazzettino.it
Zelensky-Trump, nuovo incontro per la pace. Putin: «Senza intesa useremo la forza» - Von der Leyen: «Preservare la sovranità dell'Ucraina» ... unionesarda.it
