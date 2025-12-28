La notizia del viaggio di Zelensky a Mar-a-Lago è stata seguita da un brutale bombardamento contro Kiev e altre città ucraine. Centinaia di missili e droni hanno devastato il Paese, provocando diversi feriti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Zelensky da Trump alle 19, dalla Russia Lavrov lancia minacce: “Se Europa attacca, conseguenze schiaccianti”

Lavrov: «Se l'Europa attaccherà la Russia la risposta sarà schiacciante». Trump e Zelensky, oggi il vertice anticipato alle 19 - A Odessa più di 100 finestre di sette edifici residenziali e tre istituzioni sociali sono state danneggiate in seguito a un attacco serale da parte di personale militare russo. ilmessaggero.it