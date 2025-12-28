Zelensky da Trump | al termine dell’incontro videoconferenza con Meloni e gli altri leader Ue

Al termine di un incontro a Mar-a-Lago tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, si sta svolgendo una videoconferenza con i leader europei, tra cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L'evento rappresenta un momento di coordinamento tra le principali figure politiche internazionali, con l’obiettivo di discutere questioni di attualità e sicurezza. La riunione evidenzia l’attenzione internazionale verso le questioni in corso in Europa e oltre.

L'incontro a Mar-a-Lago, in Florida, tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky si è concluso ed è in corso un colloquio in videoconferenza dei due presidenti con i leader europei al quale sta partecipando anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in collegamento con Zona Bianca su Rete4. Presenti dal lato americano oltre al tycoon il segretario di stato Marco Rubio, gli inviati speciali Jared Kushner e Steve Witkoff, i l segretario alla guerra Pete Hegseth e il generale Dan Caine, presidente dei Capi di Stato Maggiore riuniti. La delegazione ucraina è composta, tra gli altri, dal ministro dell'Economia Oleksii Sobolev, da Rustem Umerov, segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa nazionale e capo negoziatore di Kiev nei colloqui di pace, dal primo vice ministro degli Esteri Serhiy Kyslytsya e da Olha Stefanishyna, ambasciatrice ucraina a Washington.

Zelensky arrivato a Mar-a-Lago: stretta di mano con Trump - I due leader si sono stretti la mano all’arrivo del presidente ucraino. ilfattoquotidiano.it

Guerra Ucraina, di cosa parleranno oggi Zelensky e Trump in Florida: l’incontro alle 19 italiane - Lago tra Trump e Zelensky è un passaggio cruciale nei tentativi di negoziato sulla guerra in Ucraina ... fanpage.it

La telefonata tra Donald Trump, Volodymyr Zelensky e i leader europei è "in corso", ed è presente anche la premier Giorgia Meloni. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando a Zona Bianca l'incontro di Mar-a-Lago tra Donald Trum x.com

la Repubblica. . Durante l’incontro a Mar-a-Lago con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Donald Trump si rivolge direttamente ai giornalisti: "Volete mangiare qualcosa Si o no". Poi ha ordinato al suo staff di far servire loro un pranzetto. #trump #ucrai - facebook.com facebook

