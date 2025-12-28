Zelensky da Trump a Mar-a-Lago | come seguire il bilaterale in diretta

Oggi a Mar-a-Lago, Florida, si svolge un incontro bilaterale tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il leader ucraino, Volodymyr Zelensky. Questo incontro rappresenta un momento importante nel contesto geopolitico, essendo il primo tra i due dopo il meeting in Alaska tra Trump e Vladimir Putin. Ecco come seguire in tempo reale gli sviluppi di questa riunione e le sue possible implicazioni.

Oggi è una domenica cruciale per gli equilibri della geopolitica mondiale, perché nella cornice di Mar-a-Lago, in Florida, si tiene un bilaterale tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky, il primo dopo quello in Alaska tra il tycoon e Vladimir Putin. Il colloquio, fissato per le ore 19 italiane, rappresenta un momento di potenziale svolta nei negoziati per porre fine a un conflitto che dura ormai da quasi quattro anni e al centro della discussione c'è un piano di pace in venti punti che, secondo quanto trapelato nelle ultime ore, sarebbe pronto per la quasi totalità e mirerebbe a definire garanzie di sicurezza stabili per Kiev e il futuro assetto dei territori contesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

