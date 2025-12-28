Zelensky atterrato in Florida | alle 19 l’incontro con Trump al termine sentiranno leader Ue

Vladimir Zelensky è atterrato in Florida, dove alle 19 è previsto un incontro con Donald Trump. Al termine della riunione, si svolgerà un colloquio con i leader dell'Unione Europea. L’agenda include garanzie di sicurezza per l’Ucraina e discussioni sulle questioni territoriali, in particolare sul futuro della regione del Donbass, ancora oggetto di disaccordo tra Mosca e Kiev.

In attesa del faccia a faccia con Donald #Trump a Mar-a-Lago, Volodymyr Zelensky assiste all’inferno scatenato dalle forze russe nella notte su Kyiv: uno dei bombardamenti più massicci degli ultimi mesi, quasi 500 droni e una quarantina di missili in dieci ore facebook

