Zelensky atterrato in Florida | alle 19 l’incontro con Trump al termine sentiranno leader Ue
Vladimir Zelensky è atterrato in Florida, dove alle 19 è previsto un incontro con Donald Trump. Al termine della riunione, si svolgerà un colloquio con i leader dell'Unione Europea. L’agenda include garanzie di sicurezza per l’Ucraina e discussioni sulle questioni territoriali, in particolare sul futuro della regione del Donbass, ancora oggetto di disaccordo tra Mosca e Kiev.
Garanzie di sicurezza per l'Ucraina ma anche "questioni territoriali", dato che Mosca e Kiev rimangono ferocemente in disaccordo sul destino della regione del Donbass nell'Ucraina orientale. Questi i principali punti che saranno toccati dal leader ucraino e il tycoon.
Zelensky in Canada | ' Per ricostruire l' Ucraina servono 800 miliardi di dollari' A Kiev inchiesta per corruzione | ' Coinvolti deputati'.
In attesa del faccia a faccia con Donald #Trump a Mar-a-Lago, Volodymyr Zelensky assiste all’inferno scatenato dalle forze russe nella notte su Kyiv: uno dei bombardamenti più massicci degli ultimi mesi, quasi 500 droni e una quarantina di missili in dieci ore facebook
