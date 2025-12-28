Zelensky al vertice in Florida porta sul groppone un altro scandalo mazzette
Al vertice in Florida, Zelensky si trova al centro di un nuovo scandalo legato a sospetti di corruzione, mentre l’Autorità Anticorruzione si presenta in Parlamento, coinvolgendo quattro deputati del suo partito. Nel frattempo, il presidente richiama l’attenzione europea, chiedendo 800 miliardi di euro per la ricostruzione, in un contesto politico segnato da tensioni e richieste di trasparenza.
L’Anticorruzione irrompe nel Parlamento: sospetti su quattro deputati del partito del presidente. Che sente gli europei e batte cassa: «800 miliardi per la ricostruzione». Non era nemmeno atterrato in Canada, dove ha fatto scalo per parlare col premier, Mark Carney, prima dell’incontro di oggi con Donald Trump, a Mar-a-Lago. Volodymyr Zelensky, a poche ore da decollo dalla Polonia, ieri è stato raggiunto dalla notizia di un’ennesima indagine della Nabu, l’Ufficio nazionale anticorruzione, e della Procura speciale Sapo, su un presunto giro di mazzette che coinvolgerebbe quattro parlamentari del suo partito. 🔗 Leggi su Laverita.info
