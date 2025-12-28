Al vertice in Florida, Zelensky si trova al centro di un nuovo scandalo legato a sospetti di corruzione, mentre l’Autorità Anticorruzione si presenta in Parlamento, coinvolgendo quattro deputati del suo partito. Nel frattempo, il presidente richiama l’attenzione europea, chiedendo 800 miliardi di euro per la ricostruzione, in un contesto politico segnato da tensioni e richieste di trasparenza.

L’Anticorruzione irrompe nel Parlamento: sospetti su quattro deputati del partito del presidente. Che sente gli europei e batte cassa: «800 miliardi per la ricostruzione». Non era nemmeno atterrato in Canada, dove ha fatto scalo per parlare col premier, Mark Carney, prima dell’incontro di oggi con Donald Trump, a Mar-a-Lago. Volodymyr Zelensky, a poche ore da decollo dalla Polonia, ieri è stato raggiunto dalla notizia di un’ennesima indagine della Nabu, l’Ufficio nazionale anticorruzione, e della Procura speciale Sapo, su un presunto giro di mazzette che coinvolgerebbe quattro parlamentari del suo partito. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Zelensky al vertice in Florida porta sul groppone un altro scandalo mazzette

Leggi anche: Ucraina, Trump fredda Zelensky sul piano di pace: «Non ha nulla finché non lo approvo io». Domenica il vertice in Florida

Leggi anche: Ucraina, scandalo-mazzette: si dimette Yermak, braccio destro di Zelensky

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Si tratta a Miami. Zelensky: 'Gli Usa vogliono un vertice a tre'; Inviati Usa e Ucraina: a Miami colloqui costruttivi e produttivi. Putin pronto al dialogo con Macron - Presidente slovacco: l'Occidente riprenderà i rapporti con Mosca dopo la guerra; Ucraina, ancora raid russi. Zelensky: No consenso con Usa su Donetsk e Zaporizhzhia; Miami, nuova trattativa: l’ipotesi di un vertice a tre. Zelensky: idea americana.

Ucraina, vertice Trump-Zelensky. Kiev: “Mosca non vuole la pace” - Dopo aver sentito i leader europei, Zelensky vede Trump in Florida nella speranza di fare passa in avanti per la pace in Ucraina. newsmondo.it