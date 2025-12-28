Davide Zappacosta, difensore dell’Atalanta, ha commentato prima del match contro l’Inter, sottolineando che le statistiche non rappresentano tutto e riconoscendo il contributo di Palladino. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sulla fiducia e sulle strategie adottate in questa fase della stagione. Ecco le sue dichiarazioni, rilasciate poco prima dell’inizio della sfida di Serie A.

Inter News 24 Il difensore dell’Atalanta, Davide Zappacosta, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di Serie A contro l’Inter. Intervenuto nel corso del prepartita di Atalanta Inter, il difensore degli orobici Davide Zappacosta ha presentato così la sfida valevole per la 17^ giornata del campionato di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. PAROLE – « Il Natale è sempre un po’ particolare, mentalmente sei sempre sul pezzo anche se si ritorna a casa. Tabù Inter? Quello che conta non sono le statistiche ma quello che faremo in campo. L’abbiamo preparata molto bene, siamo convinti delle nostre potenzialità e giocheremo per vincere la partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

Zappacosta a Dazn: «Tabù Inter? Le statistiche non contano, Palladino ci sta dando una grossa mano»

