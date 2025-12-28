Zaporizhzhia tregua per riparazioni

A Zaporizhzhia, in Ucraina, sono iniziati lavori di riparazione su una linea elettrica importante vicino alla centrale nucleare. Questi interventi sono stati resi possibili grazie a un accordo di cessate-il-fuoco locale raggiunto con l’intermediazione dell’Aiea. La tregua temporanea permette di eseguire le riparazioni necessarie per garantire la sicurezza dell’area e mantenere il funzionamento stabile della centrale.

13.55 I lavori di riparazione di una linea elettrica "cruciale" vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, sono cominciati "a seguito di un nuovo accordo di cessate-il-fuoco locale negoziato dall'Aiea" (Agenzia internazionale per l'energia atomica). Lo ha annunciato il direttore generale dell'agenzia sulla sicurezza atomica delle Nazioni Unite, Rafael Grossi. Un team dell'Aiea monitora i lavori di riparazione,che dovrebbero durare alcuni giorni, per prevenire incidenti nucleari durante la guerra con la Russia.

