Zambia-Marocco Coppa d’Africa 29-12-2025 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria per i leoni dell’Atlas ma con grande fatica

Analisi della sfida tra Zambia e Marocco, valida per la Coppa d’Africa del 29 dicembre 2025. Con le formazioni ufficiali, quote e pronostici, si evidenzia come il Marocco, dopo il pareggio contro il Mali, sia obbligato a vincere per consolidare il primo posto nel gruppo A. La partita si preannuncia equilibrata, con i Leoni dell’Atlas determinati a ottenere i tre punti nonostante le difficoltà.

Diretta Zambia Marocco/ Streaming video tv: padroni di casa favoriti (Coppa d’Africa, 29 dicembre 2025) - Coppa d'Africa, Diretta Zambia Marocco, streaming video tv: il paese ospitante può strappare il pass per le fasi finali con i tre punti (29 dicembre 2025) ... ilsussidiario.net

Coppa d’Africa 2025: Zambia-Marocco, le probabili formazioni - La nazionale nordafricana, padrona di casa, è già certa della qualificazione ma non della posizione finale nel Gruppo A. sportal.it

#Hakimi: “ #Mbappé ha detto che siamo tra i favoriti” Il terzino del #Marocco debutterà in questa edizione della Coppa d’Africa oggi alle ore 20:00 contro lo Zambia. Segui la Coppa d’ #Africa 2025 in esclusiva su #Sportitalia x.com

Coppa d'Africa Angola-Egitto 2 Zimbabwe-Sud Africa X Zambia-Marocco 2 Comore-Mali 2 Serie A: Roma-Genoa 1 - facebook.com facebook

