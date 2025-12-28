Zambia-Marocco Coppa d’Africa 29-12-2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Analisi di Zambia-Marocco, sfida valida per la Coppa d’Africa del 29 dicembre 2025 alle ore 20:00. Dopo il pareggio contro il Mali, il Marocco di Regragui deve vincere per conquistare il primo posto nel gruppo A. Di seguito, formazioni, quote e pronostici aggiornati per questa importante partita.

Il pari contro il Mali nell’ultimo turno obbliga il Marocco di Regragui a vincere contro lo Zambia per chiudere il gruppo A al primo posto. I Chipolopolo hanno fatto 2 punti in 2 gare e sono ancora in piena corsa per la qualificazione, padroni del proprio destino: una vittoria vorrebbe dire qualificazione diretta, mentre con un pareggio si andrebbe a vedere il risultato della gara . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

