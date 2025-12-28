Zambia-Marocco Coppa d’Africa 29-12-2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici Vittoria per i leoni dell’Atlas ma con grande fatica
Approfondimento sulla sfida tra Zambia e Marocco, valida per la Coppa d’Africa del 29 dicembre 2025 alle ore 20:00. Analizziamo le formazioni, le quote e i pronostici, con particolare attenzione alla necessità del Marocco di ottenere una vittoria per conquistare il primo posto nel gruppo A, dopo il pareggio contro il Mali. Un incontro importante che potrebbe delineare gli esiti della fase a gironi.
Il pari contro il Mali nell’ultimo turno obbliga il Marocco di Regragui a vincere contro lo Zambia per chiudere il gruppo A al primo posto. I Chipolopolo hanno fatto 2 punti in 2 gare e sono ancora in piena corsa per la qualificazione, padroni del proprio destino: una vittoria vorrebbe dire qualificazione diretta, mentre con un pareggio si andrebbe a vedere il risultato della gara . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
