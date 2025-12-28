Zalone macina record al botteghino | oltre 20 milioni in tre giorni per ‘Buen Camino’

Continua la scalata record al botteghino di ‘Buen Camino’, la commedia di Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante. Secondo i dati diffusi da Cinetel – la società partecipata dall’Associazione nazionale esercenti cinema e da Anica Servizi che cura quotidianamente la raccolta degli incassi e delle presenze in un campione di sale cinematografiche di tutta Italia – il film distribuito da Medusa ha incassato oltre 20 milioni di euro in appena tre giorni di programmazione. Ieri per la pellicola altri 6.129.079 euro al box office con 759.752 presenze. Sul podio dei film più visti attualmente in programmazione anche ‘Zootropolis 2’ (in sala dal 26 novembre) con 15,5 milioni di euro di incasso e ‘Avatar: fuoco e cenere’ (nei cinema dal 17 dicembre) con 13,6 milioni di euro di incasso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

