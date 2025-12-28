Secondo il docente Lorenzo Castellani della Luiss di Roma, figure come Zalone, Cruciani e Fabrizio Corona sono popolari perché rappresentano un approccio meno condizionato dal politically correct. Castellani sottolinea che oggi il successo si ottiene spesso rifiutando l’indottrinamento e mantenendo un atteggiamento più libero e autentico, senza aderire alle narrative ufficiali o alla “civilizzazione” imposta da alcuni stereotipi culturali.

Il docente della Luiss di Roma Lorenzo Castellani: «Oggi ha successo chi non cede al politically correct e non vuole indottrinare o “civilizzare”. Alla gente comune piace il linguaggio semplice e diretto, nello spettacolo come in politica». È il solito eterno scontro tra intellettuali di sinistra e quella che viene qualificata dai radical chic come la destra ignorante e cafona. Per questo quando qualcosa di vagamente creativo, non direttamente attribuibile ai tradizionali dogmi della sinistra, ha successo, scatta l’allarme. Senza considerare che ci possano essere semplicemente forme di espressione culturali che, pur non appartenendo all’alta cultura di sinistra, funzionano e hanno successo nel grande pubblico semplicemente perché usano termini semplici e diretti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Zalone, Cruciani e Fabrizio Corona sono popolari perché non di sinistra»

