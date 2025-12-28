Youtuber ‘inguaia’ governatore del Minnesota boom inchiesta su fondi a cittadini Somalia
Un'inchiesta sulle attività commerciali gestite da cittadini somali nel Minnesota sta attirando l'attenzione sui social, in particolare su X e YouTube. La vicenda riguarda questioni legate ai fondi pubblici e alle iniziative economiche di questa comunità, suscitando discussioni pubbliche e mediatiche. La notizia evidenzia l'interesse crescente per le attività di cittadini stranieri negli Stati Uniti e le eventuali implicazioni legali e sociali.
(Adnkronos) – Un'inchiesta sulle attività commerciali gestite in Minnesota da cittadini originari della Somalia diventa un caso su X e su YouTube. L'indagine del 23enne youtuber Nick Shirley, assistito da un cittadino – David – che ha individuato dati relativi a fondi statali, accende i riflettori sui settori del childcare e del welfare finanziato dallo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: L’inchiesta su Striano inguaia «Repubblica»: così cercava le fonti dei giornali «nemici»
Leggi anche: Schifani stanzia 5 milioni per il cinema in Sicilia: fondi anche al film su Biagio Conte. Il post del governatore
Youtuber 'inguaia' governatore del Minnesota, boom inchiesta su fondi a cittadini Somalia - Il 23enne Nick Shirley colleziona milioni di views: "Frodi per 110 milioni di dollari in Minnesota" ... adnkronos.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.