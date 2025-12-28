Yildiz aggancia Del Piero: il turco diventa il sesto miglior marcatore U21 nella storia della Juventus. La speciale classifica. Il talento cristallino di Kenan Yildiz continua a scrivere pagine indelebili nella storia della Juventus, confermandolo come il naturale erede della maglia numero 10. All’età di 20 anni e 238 giorni, il fantasista turco ha raggiunto un traguardo statistico di immenso valore: con la rete siglata nell’ultimo turno, è salito a quota 15 gol complessivi in Serie A. L’aggancio alla leggenda. Questo bottino permette a Yildiz di compiere un balzo decisivo nella gerarchia storica dei marcatori bianconeri precoci. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz aggancia Del Piero: il turco diventa il sesto miglior marcatore U21 nella storia della Juventus. La classifica

Leggi anche: Yildiz eguaglia Anastasi in una speciale classifica U21 della Juve: il turco continua a macinare statistiche da record

Leggi anche: “Quando gioca segna sempre Trezeguet”, tanti auguri al miglior marcatore straniero della storia della Juventus

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Yildiz aggancia Del Piero: il turco diventa il sesto miglior marcatore U21 nella storia della Juventus. La classifica; Yildiz sempre più nella storia della Juve: il gol contro il Pisa porta un traguardo incredibile.

Yildiz-Del Piero, dieci a confronto: il turco può eguagliare il Capitano, e attorno a lui c'è un'altra Juventus - Kenan Yildiz e Alessandro Del Piero, i dieci della Juventus a confronto: il turco è il più giovane capitano bianconero, Alex ricevette i gradi a 27 anni ... sport.virgilio.it