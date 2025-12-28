Yildiz aggancia Del Piero | il turco diventa il sesto miglior marcatore U21 nella storia della Juventus La classifica
Yildiz aggancia Del Piero: il turco diventa il sesto miglior marcatore U21 nella storia della Juventus. La speciale classifica. Il talento cristallino di Kenan Yildiz continua a scrivere pagine indelebili nella storia della Juventus, confermandolo come il naturale erede della maglia numero 10. All’età di 20 anni e 238 giorni, il fantasista turco ha raggiunto un traguardo statistico di immenso valore: con la rete siglata nell’ultimo turno, è salito a quota 15 gol complessivi in Serie A. L’aggancio alla leggenda. Questo bottino permette a Yildiz di compiere un balzo decisivo nella gerarchia storica dei marcatori bianconeri precoci. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Yildiz aggancia Del Piero: il turco diventa il sesto miglior marcatore U21 nella storia della Juventus. La classifica; Yildiz sempre più nella storia della Juve: il gol contro il Pisa porta un traguardo incredibile.
Kenan #Yildiz (20 anni e 238 giorni), con 15 reti, ha agganciato Alessandro #DelPiero al 6° posto nella classifica dei migliori marcatori della #Juventus prima di avere compiuto 21 anni di età in #SerieA. #PisaJuventus 0-2 - facebook.com facebook
#PisaJuventus 0-2, #Kalulu e #Yildiz «agganciano» il #Milan al secondo posto La #Juventus a Pisa soffre (traversa di #Moreo e palo di #Tramoni), ma conquista i tre punti grazie ai gol del difensore e del turco x.com
