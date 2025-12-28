Yildiz a Sky Sport | Vittoria importante Ora dobbiamo dare il 100% Contento per Pierre

Kenan Yildiz, autore del gol del definitivo 0-2 della Juventus contro il Pisa, è stato intervistato da Sky Sport al termine del match. La prima domanda riguarda le sue sensazioni e cosa lascia questa partita. Il turco risponde così: Questa vittoria è importante per noi. Perché adesso abbiamo altre tre partite in cui dobbiamo vincere al 100%. Dobbiamo dare il 100% in allenamento. Oggi è stato molto, molto importante, abbiamo visto il primo tempo dove è stato molto difficile giocare con loro. Il Pisa ha fatto un buon primo tempo e nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene. Sulla prestazione della squadra e di Kalulu, autore del tocco che ha propiziato l’autogol di Calabresi, afferma ciò “ Sono molto contento per la squadra e anche per Pierre che ha fatto una grande partita”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

