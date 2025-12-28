Xbox Series X|S il 2026 è l’anno della rinascita? Tutte le IP previste nel corso dei prossimi mesi

Nel 2026, Xbox Series X|S si prepara a riaccendere l'interesse degli appassionati. Dopo un 2025 caratterizzato da cambiamenti e sfide, Microsoft punta a offrire un calendario ricco di titoli e novità, con alcune possibili sorprese hardware. Un anno che potrebbe segnare una rinascita per la piattaforma, consolidando la sua posizione nel panorama videoludico. Scopri tutte le anticipazioni sulle principali IP previste nei prossimi mesi.

Dopo un 2025 segnato da polemiche per apertura totale alle pubblicazioni multipiattaforma e aumenti corposi dei costi del Game Pass, Microsoft prepara un’annata che potrebbe riportare gioia agli utenti Xbox, non solo per la qualità e la quantità dei videogame in uscita ma anche per qualche possibile sorpresa hardware. In casa Microsoft il 2025 è stato un anno ricco di soddisfazioni economiche ma anche di cambiamento di strategia e di scontro con la propria community. I dati hanno confermato che la strategia di aprire alla pubblicazione multipiattaforma è vincente per quanto riguarda i ricavi – i titoli pubblicati su Playstation e Switch hanno ottenuto ottimi risultati – e che il servizio in abbonamento Game Pass è un modello di business sostenibile e remunerativo. 🔗 Leggi su Esports247.it

