Secondo quanto suggerito da Eric Bischoff, nel 2026 potrebbe verificarsi un cambio di ruolo per Cody Rhodes, che si trasformerebbe da protagonista positivo a antagonista nella WWE. Questa ipotesi si basa sull’analisi dell’attuale percorso e delle dinamiche del wrestler, considerando un possibile sviluppo narrativo che potrebbe influenzare la sua carriera e il panorama della federazione.

Eric Bischoff è convinto che nel 2026 potremmo assistere al tanto atteso turn heel di Cody Rhodes, considerandolo la naturale evoluzione del top babyface della WWE.? Bischoff punta il dito su Cody Rhodes. Nel podcast 83 Weeks, a Eric Bischoff è stato chiesto quale babyface potrebbe sorprendere tutti con un turn heel il prossimo anno. L’ex boss della WCW ha spiegato che, mentre cercava un nome “a sorpresa”, l’unico che gli veniva in mente era proprio Cody Rhodes, salvo poi rendersi conto che non è affatto una scelta shockante, visto come la WWE sta preparando il terreno da mesi.? Per Bischoff, il percorso di Cody è arrivato al punto in cui un grande cambio di rotta è quasi inevitabile: l’azienda avrebbe già iniziato a “spianare la strada” a un’evoluzione del personaggio, lavorando sulle sfumature nelle sue apparizioni e nel modo in cui si presenta al pubblico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Eric Bischoff ipotizza un turn heel per Cody Rhodes nel 2026

Leggi anche: WWE: Clamoroso turn Heel in vista ?

Leggi anche: WWE: Street Fighter 2026, Jason Momoa svela il look di Blanka a Roman Reigns e Cody Rhodes

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Eric Bischoff discute la prossima mossa di Chris Jericho tra WWE e AEW - Il futuro di Jericho scatena dibattiti: Eric Bischoff interviene sulla possibile ritorno in WWE o permanenza in AEW. worldwrestling.it