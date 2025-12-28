World Tennis Continental Cup 2025 successi di Vacherot e Rybakina | il Team World resta in vantaggio
Il Team World resta in vantaggio di 2 punti sul Team Europe, sullo score di 9-7, dopo 8 dei 10 match della World Tennis Continental Cup 2025, torneo d’esibizione in corso a Shenzhen, in Cina: nella notte italiana successi del monegasco Valentin Vacherot per il Vecchio Continente e della kazaka Elena Rybakina per il Resto del Mondo. Nel primo singolare in programma il monegasco Valentin Vacherot supera il padrone di casa cinese Zhang Zhizhen con lo score di 6-3 7-6 (3), portando momentaneamente in vantaggio l’Europa sul 7-6. Nel primo set il monegasco trova il break nel secondo game e scappa subito sul 3-0 non pesante, difendendo il margine fino al 6-3 conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
