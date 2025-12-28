Wish You Were Here compie cinquant’anni | riscoprire un’opera rock oltre il successo

Wish You Were Here, pubblicato cinquant’anni fa, è ancora oggi considerato uno dei capolavori della musica rock. Questo album, che ha segnato un’epoca, continua a essere ascoltato e apprezzato da generazioni di appassionati. La sua durata nel tempo testimonia la sua importanza e la sua influenza nel panorama musicale, confermandosi come un’opera di grande valore artistico e culturale.

Roma, 28 dic – A cinquant'anni dalla sua uscita, Wish You Were Here resta uno degli album più ascoltati e consumati della storia del rock. Non è un caso che proprio questo dicembre sia stata pubblicata una ricca edizione speciale in diversi formati, riportando i Pink Floyd al centro dell'attenzione globale: un nuovo boom di ascolti che ha spinto un disco del 1975 di nuovo ai vertici delle classifiche mondiali nel 2025. Eppure, nonostante brani inconfondibili e un sound ormai canonizzato, qualcosa continua a sfuggire. Qualcosa che resiste alla voracità dell'industria musicale e che parla di molto più della semplice musica.

