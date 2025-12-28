William chiede sempre più potere ma Re Carlo non cede

Il Principe William si prepara a diventare il prossimo Re d’Inghilterra e vuole che tutto sia pronto quando arriverà il momento di prendere il posto del padre. Pare che il Principe di Galles abbia intenzione di liberarsi una volta per tutte del principe Andrea e di arrivare al Trono con la “fedina penale pulita”, allontanato dalla famiglia reale il parente portatore di scandali. A ostacolare i piani di William vi è però lo stesso Carlo, altrettanto determinato a mantenere il pieno potere sul Regno finché in vita. William pronto a scacciare lo zio Andrea. Andrew Lownie, esperto dei royals e autore del libro Entitled: The Rise and Fall of The House of York, ha affermato a Page Six che il Principe William “è preoccupato per quello che succederà” e che sta facendo di tutto per salvare le apparenze. 🔗 Leggi su Dilei.it

Leggi anche: Il principe William parla del cancro di re Carlo e Kate Middleton: «Pensi sempre: “A noi non succederà, andrà tutto bene”, ma il 2024 è stato l'anno più difficile della mia vita»

Leggi anche: Andrea non è più principe, ma rimane ottavo il linea di succesione: la scelta di Carlo, tra gli scandali e le pressioni di William e Anna

