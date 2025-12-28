We Run Rome si corre il 31 dicembre | percorsi e strade chiuse

Mercoledì 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, si svolgerà la XIV edizione della manifestazione podistica "We Run Rome" con una gara competitiva e una non competitiva di 10 chilometri e una gara non competitiva di 5 chilometri.Il percorso delle gare da 10 chilometriLa partenza, per la gara. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "We Run Rome", si corre il 31 dicembre: percorsi e strade chiuse Leggi anche: Si corre la trentesima Maratona di Palermo, spazio agli atleti e strade chiuse tra il centro e Mondello Leggi anche: Si corre la trentesima Maratona di Palermo, spazio agli atleti e strade chiuse tra il centro e Mondello La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Nissan corre la We Run Rome 2025; Nissan corre la We Run Rome: Qashqai in prima fila | FP - News - Auto; Le gare da correre tra Capodanno e l’Epifania; Nissan Qashqai e-POWER 2025: l’auto ufficiale della We Run Rome. Nissan corre la We Run Rome 2025 - La quattordicesima edizione della We Run Rome 2025, in programma mercoledì 31 dicembre 2025 nel centro della capitale, vedrà protagonista Nissan con il crossover elettrificato Qashqai dotato del nuovo ... ansa.it

Nissan alla We Run Rome: Qashqai protagonista - Nissan è sponsor e Official Automotive Partner della quattordicesima edizione della We Run Rome: Qashqai e- formulapassion.it

Nissan Qashqai e-POWER 2025: l’auto ufficiale della We Run Rome - POWER guiderà i runner nel centro storico per un Capodanno all’insegna ... affaritaliani.it

#News | #eventi | #corsa Mercoledì #31dicembre, si corre la "We Run Rome", modifiche alla viabilità e tutte le info sul percorso https://buff.ly/v5rxoEJ #Luceverde - facebook.com facebook

#News | #eventi | #corsa Mercoledì #31dicembre, si corre la "We Run Rome", modifiche alla viabilità e tutte le info sul percorso buff.ly/v5rxoEJ @Emergenza24 | #Luceverde x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.