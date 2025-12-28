Watkins ne fa 11 di fila

2025-12-27 21:26:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’Aston Villa ha prolungato la sua straordinaria serie di vittorie con una superba rimonta allo Stamford Bridge. Ollie Watkins è uscito dalla panchina per segnare due volte mentre l’Aston Villa è arrivato in rimonta ottenendo l’undicesima vittoria consecutiva in tutte le competizioni e promuovendo le sue improbabili aspirazioni al titolo di Premier League con una vittoria per 2-1 in casa del Chelsea. Il Villa è stato comodamente secondo nel primo tempo allo Stamford Bridge e ha avuto la fortuna di restare in svantaggio di un solo gol, arrivato per gentile concessione di un finale di Joao Pedro di cui sapeva poco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Sì, l\'Aston Villa fa sul serio in Premier League: con il Chelsea l\'11^ vittoria di fila.

La DOPPIA di Watkins porta l'Aston Villa all'UNDICESIMO successo di fila!

Una doppietta di Watkins ribalta l'1-0 iniziale di Joao Pedro e permette alla squadra di Emery di trovare i 3 punti per l'11º partita consecutiva tra Premier League ed Europa League. Una stagione finora praticamente perfetta che vale il terzo posto su entrambi i