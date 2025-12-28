Watkins elogia il genio tattico di Emery

2025-12-27 23:39:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: I cambiamenti di Unai Emery nel secondo tempo si sono rivelati ispirati. Ollie Watkins ha definito Unai Emery un “genio tattico” dopo che l’Aston Villa è arrivata in rimonta battendo il Chelsea 2-1 ed estendendo la serie di vittorie consecutive a 11 partite in tutte le competizioni. Il Villa è stato il secondo migliore per lunghi periodi allo Stamford Bridge sabato ed è rimasto indietro quando il corner di Reece James è stato deviato in casa da Joao Pedro. Gli ospiti non sono riusciti a mettere i guanti sul Chelsea nel primo tempo, e la continua pressione dei Blues ha spinto Emery a una tripla sostituzione poco prima dell’ora di gioco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

