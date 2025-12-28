Vuelle Pesaro a Verona la vittoria sfugge nel finale 88-79

Vuelle Pesaro si è confrontata con Verona nel match valido per la 19ª giornata di Serie A2 Old Wild West. La partita, giocata a Verona, si è conclusa con una vittoria dei padroni di casa per 88-79, dopo un confronto combattuto fino all’ultimo minuto. Pesaro ha dimostrato impegno e determinazione, chiudendo il girone di andata con un risultato che evidenzia le potenzialità della squadra in questa fase della stagione.

Pesaro, 28 dicembre 2025 – La Victoria Libertas Pesaro lotta per 40 minuti, non molla mai e va vicina al successo nel match della 19esima giornata che chiude il girone di andata di Serie A2 Old Wild West. Un match che al Pala AGSM AIM va ai padroni di casa della Tezenis Verona per 88-79: i veneti sono in testa alla classifica con 26 punti ma al giro di boa di questa stagione a pari punti altre tre formazioni, Brindisi, Rimini e VL. I biancorossi ritroveranno proprio Verona nella semifinale di Coppa Italia in programma venerdì 13 marzo in sede da definire. Coach Spiro Leka – senza De Laurentiis indisponibile a causa della distorsione alla caviglia contro Rieti – manda in quintetto Tambone, Maretto, Bertini, Bucarelli e Virginio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vuelle Pesaro, a Verona la vittoria sfugge nel finale (88-79) Leggi anche: Unieuro Forlì - Vuelle Pesaro 88-91, quarta sconfitta di fila Leggi anche: Unieuro Forlì - Vuelle Pesaro 88-91, prova d’orgoglio per dimenticare Cividale Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Vuelle, esame Verona per chiudere l'andata. Leka: «Vogliamo un'altra vittoria ma serve una prestazione di livello»; Vuelle, grande attesa per il big-match: A Verona servirà un prova sopra la media; La Vuelle attesa a Verona, Leka: Puntiamo a chiudere il 2025 con un’altra vittoria; A2 Maschile: Comanda Pesaro. Verona, Brindisi e Rimini tengono il passo. In coda Roseto fa il colpo a Milano. Vuelle, esame Verona per chiudere l'andata. Leka: «Vogliamo un'altra vittoria ma serve una prestazione di livello» - Il coach della Victoria Libertas Pesaro Spiro Leka presenta la sfida della 19^ giornata di Serie A2 Old Wild West che vedrà i biancorossi impegnati sul ... msn.com

Tezenis Verona-Vuelle Pesaro la diretta RaiSport e RaiPlay dell'ultimo turno di andata - Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il partner televisivo RaiSport, rende nota la programmazione dell'ultimo turno di andata della Serie A2 Old Wild West. pianetabasket.com

Vuelle, a Verona in palio il titolo d’inverno. De Laurentiis parte, Trucchetti ha la febbre - Intanto sale la passione: duecento i pesaresi sugli spalti del palas scaligero. msn.com

ALL'INTERVALLO SIAMO SOPRA 43 A 32. Da notare i 14 falli fischiati alla Vuelle contro gli otto a Rieti .... da ragazzi non molliamo! Forza Pesaro! - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.