I coupon stanno già arrivando in gran numero all’ufficio marketing de ‘il Resto del Carlino’, ma per chi volesse partecipare alla grande iniziativa ‘Vota il tuo Presepe’ c’è ancora tempo. La scadenza, infatti, è il 5 gennaio: verranno presi in considerazione tutti i voti arrivati in redazione fino a quella data. Si tratta dell’ottava edizione del progetto che intende aiutare tutte le realtà che, spesso da anni, realizzano il presepe come tradizione. Ritagliando il coupon che trovate in questa pagina, potrete quindi ’votare’ il vostro presepe preferito. Per dare un’idea della partecipazione, l’anno scorso sono stati oltre settemila i tagliandi inviati, una sottolineatura di quanto questa iniziativa sia apprezzata dai nostri lettori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Vota il tuo presepe’, il rush finale . Alla ricerca della Natività più bella. C’è tempo fino al 5 gennaio 2026

