Von der Leyen | preservare integrità territoriale dell’Ucraina
Dopo una recente videochiamata con il presidente Zelensky, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito l'importanza di preservare l'integrità territoriale dell'Ucraina. In un messaggio sui social, ha sottolineato l'impegno dell'Unione europea nel sostenere la sovranità ucraina e nel promuovere una soluzione pacifica del conflitto. Queste dichiarazioni evidenziano la posizione ufficiale dell'UE riguardo alla situazione in Ucraina.
Lo scrive sui social la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo la videochiamata con Zelensky. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
