Von der Leyen | preservare integrità territoriale dell’Ucraina

Dopo una recente videochiamata con il presidente Zelensky, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito l'importanza di preservare l'integrità territoriale dell'Ucraina. In un messaggio sui social, ha sottolineato l'impegno dell'Unione europea nel sostenere la sovranità ucraina e nel promuovere una soluzione pacifica del conflitto. Queste dichiarazioni evidenziano la posizione ufficiale dell'UE riguardo alla situazione in Ucraina.

Ucraina, von der Leyen “Obiettivo preservare sovranità e integrità territoriale” - ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo appena incontrato diversi leader in vista dell’incontro di domani tra il presidente Trump e il presidente Zelensky sui colloqui di pace. msn.com

Kiev, Von der Leyen: scopo Ue pace giusta - "Accogliamo con favore tutti gli sforzi che conducono verso il nostro obiettivo comune: una pace giusta e duratura che preservi la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, e che rafforzi le ... rainews.it

Faccia a faccia alle 19 ora italiana (le 13 ora locale) a Mar-a-Lago, in Florida. Ieri la chiamata con gli europei. Von der Leyen: «Preservare la sovranità dell'Ucraina» #Mondo - facebook.com facebook

