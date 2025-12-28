Volley VP piegata solo al tie-break E così la vetta ora si allontana
Serie B2. Una sfortunata Versilia Pietrasanta Volley perde al tie-break contro Castelfiorentino, al termine di una partita dalle mille sfaccettature, durata 2 ore e mezza, con i soliti sprazzi di bel gioco e i soliti blackout totali. Le biancazzurre molto rimeggiate, con Tazzini al centro e la debuttante Salvini, vincono il primo set 25-21, cedono il secondo 25-15 ma poi hanno un nuovo sussulto vincendo il terzo per 25-18. La partita si decide, di fatto, al quarto set con le ragazze di Alessandro Bigicchi avanti 17-16 ma poi, causa un netto calo fisico, sconfitte 25-19. Nel decisivo tie-break il Castelfiorentino vince 15-10. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
