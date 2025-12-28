volley giovanile moma winter cup al via ben 797 partite

Se qualcuno non lo avesse ancora capito, che sia iniziata la sedicesima edizione della Moma Winter Cup, il torneo giovanile di pallavolo più importante d’Europa, organizzato dalla Scuola di Pallavolo Anderlini, bastava girare le strade cittadine ieri mattina, notando l’insolito traffico di pulmini colorati e pieni di giovanissime e giovanissimi, tutti impegnati, navigatore alla mano, a trovare le palestre in cui poi alle 14, sono iniziate le 797 partite in cui si articolerà l’evento che farà ancora una volta di Modena, e provincia, il punto di riferimento del volley giovanile italiano ed internazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

