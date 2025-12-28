Voli Usa bloccati da nevicate record

0.22 Migliaia di voli cancellati o ritardati negli Usa durante le feste natalizie a causa di tempeste invernali nel Nordest Ieri, oltre 7.000 voli sono stati cancellati in tutto il Paese e altri 1.300 hanno subito ritardi, secondo i dati del sito web FlightAware con picchi a Jfk, La Guardia, Newark e Boston.A New York sono caduti 10 cm di neve e in alcune zone di Long Island tra 17,7 e 19 cm. Nelle prossime ore si prevede che la tempesta si intensificherà prima di spostarsi nella regione dei Grandi Laghi da lunedì. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

