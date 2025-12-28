Vogliono creare tennisti e Atp la Superlega del tennis | si giocano solo tornei top addio a tornei 500 e 250

Tennisti e ATP stanno valutando la creazione di una Superlega del tennis, riservata esclusivamente ai tornei di massimo livello, eliminando eventi come quelli 500 e 250. Marco Lombardo sul Giornale analizza questa possibile rivoluzione nel mondo del tennis, che potrebbe cambiare radicalmente il calendario e la partecipazione dei top player, concentrando gli appuntamenti più importanti in un circuito elitario.

È Marco Lombardo (sempre puntuale) sul Giornale a spiegare che cosa sta avvenendo nel mondo del tennis, il grande piano per rivoluzionare questo sport – almeno per quel che riguarda l'élite. Il piano (ideato dall'associazione giocatori) prevede che l'Atp acquisti le licenze dei tornei minori ossia dei tornei 250 e 500 che non sono né i Grandi Slam né i Master mille. Acquistare le licenze per mettere i tornei in pausa, farli addormentare. Col risultato che si giocherebbero solo i tornei più importanti.

