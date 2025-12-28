Voglio evadere dagli Stati Uniti | il regista Jim Jarmusch chiede la nazionalità francese

Jim Jarmusch, noto regista statunitense, ha recentemente dichiarato il desiderio di ottenere la cittadinanza francese. Con questa scelta, Jarmusch esprime la volontà di trovare un nuovo contesto in cui poter immaginare e realizzare i propri progetti artistici, lontano dagli Stati Uniti. La sua decisione riflette un’aspirazione personale e professionale, per continuare a lavorare con libertà e ispirazione in un ambiente diverso.

" Vorrei avere un altro posto dove poter evadere dagli Stati Uniti ". Il regista Jim Jarsmusch ha le idee chiare sul suo futuro. Il vincitore del Leone d'oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 con il suo " Father Mother Sister Brother " ha avviato le pratiche per richiedere la cittadinanza francese. Il motivo? Non si sa con certezza. Nell'intervista rilasciata alla radio pubblica France Inter, Jarmusch ha espresso la sua ammirazione per la Francia: "Parigi e la cultura francese sono ancorate a me. Mi sentirei molto onorato di avere un passaporto francese ". Il regista ha aggiunto che "le pratiche sono un po' in ritardo" ma che è fiducioso di ottenere la cittadinanza transalpina.

