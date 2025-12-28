Vita l’assalto di Margot Ruddock e W B Yeats | quando la poesia tradizionale descrive il sentimento di un amore tormentato

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, cantava Antonello Venditti in “Amici mai”. Eppure la storia d’amore clandestina da William Yeats e Margot Ruddock non ha avuto un lieto fine: il poeta nazionalista irlandese si era stancato di lei, anche se l’attrice americana nutriva ancora un grande sentimento d’amore nei suoi confronti. Per la prima volta, la casa editrice Magog ha tradotto in italiano i versi di Ruddock e pubblicandoli in una raccolta intitolata “Vita, l’assalto”, in cui figurano anche le lettere tra i due amanti. La storia d’amore tra Margot e William è stata tormentata dalla malattia mentale della prima e dal sentimento di “disaffezione” del secondo, che per lei è stato un po’ come un maestro di poesia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

