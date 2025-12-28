Virtus pubblico e orgoglio le note liete Il ko di Edwards e l’arbitraggio fanno male
Diverse note liete, per la Virtus, nonostante il ko con l’ Olympiacos, una decisamente stonata. Domani, a Trieste, non ci sarà Carsen Edwards. "Nel corso del primo quarto della gara contro l’Olympiacos – recita una nota Virtus –, Carsen Edwards ha riportato una distorsione alla caviglia destra con interessamento legamentoso. Il giocatore, che ha provato a concludere la partita di ieri, ha già iniziato le terapie specifiche e verrà rivalutato nei prossimi giorni". Fuori contro Trieste e, di fatto, già, in dubbio anche per la gara con Milano (Eurolega) di venerdì. Proprio il ko del bomber Virtus, finisce per dare maggior lustro a un gruppo che, l’altra sera, ha mostrato un orgoglio infinito, risalendo dal -20 e avendo il pallone, tra le le mani, per portare la gara all’overtime. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
